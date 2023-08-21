Греция присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины: Зеленский рассказал подробности

В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Грецию. По результатам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, это европейское государство присоединилось к декларации G7 по гарантиям безопасности для нашей страны.

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Подробности украинский лидер рассказал во время совместной пресс-конференции с Мицотакисом. Зеленский поблагодарил премьера за поддержку в евроинтеграции Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Греция присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины. Будем продолжать эту работу на двустороннем уровне, чтобы сделать формат гарантий безопасности образцом для других государств, нуждающихся в действенных гарантиях безопасности. Мир точно станет более стабильным в результате такой совместной работы безопасности", – сказал он. президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что в этом году Украина планирует начать переговоры о членстве в Евросоюзе и назвал сегодняшний шаг Греции необходимым сигналом.

"Это очень нужный сигнал, что Греция стремится к миру, равно как и мы все в Украине стремимся к справедливому миру", – добавил украинский лидер.

К слову, Зеленский в Греции заявил, что наше государство создало альтернативный "зерновой коридор" в Черном море для продовольственной безопасности всего мира. Однако, по словам гаранта, он нуждается в защите ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский под вечер 21 августа подвел итоги визита в страны Северной Европы. Побывав в Швеции, Нидерландах и Дании, он заявил, что Украина будет производить западную военную технику.

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