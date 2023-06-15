Грета Тунберг высмеяла роль ООН в ликвидации последствий подрыва Россией Каховской ГЭС. Видео

Одна из известнейших экоактивисток в мире Грета Тунберг приняла участие в акции перед зданием ООН в городе Бонн в Германии, которую проводили, чтобы еще больше привлечь внимание к преступлениям России в Украине. Она высмеяла роль ООН в ликвидации последствий подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, что привело к наибольшей техногенной катастрофе последних десятилетий.

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На мероприятии журналисты спросили Тунберг, как бы она оценила работу ООН по преодолению последствий этой катастрофы. Однако этот вопрос вызвал у экоактивистки только смех (чтобы посмотреть видео, прикройте к концу страницы).

"Не очень высоко, но да..." – сквозь смех сказала она.

Грета Тунберг также подчеркнула, что весь мир сейчас поддерживает украинский народ и внимание всех государств приковано к полномасштабному вторжению России в Украину и к преступлениям, совершаемым оккупационными российскими войсками.

"Это акция для Украины, против вторжения России и преступлений, которые она совершает. Все, что я могу сказать украинцам: мы поддерживаем вас, мы рядом, мы видим все, что происходит. Внимание всего мира сейчас приковано к Украине и России. Мы не будем молча стоять в стороне. Будьте сильными, мы с вами солидарны", – подчеркнула она.

Экоактивистка добавила, что за подрыв Каховской ГЭС должна отвечать России, действия государства-агрессора она назвала "совершенно ужасающими".

Известная активистка уже высказала свою позицию относительно теракта России в Новой Каховке и пообщалась с президентом Зеленским. Тунберг отметила, что на совести оккупантов настоящий экоцид, за который отвечают в международном уголовном суде.

Напомним, что 6 июня, в день подрыва оккупантами Каховской ГЭС, на официальном аккаунте ООН в Twitter появилось сообщение о "дне русского языка". А вот о взорванной россиянами станции в этой международной организации не упомянули.

Официально там отреагировали на теракт только 9 июня. Группа стран в ООН, включая партнеров Украины в Совете Безопасности и страны Евросоюза, выразила "решительное осуждение" обстрелов, которые проводили российские войска в районах эвакуации, связанных с катастрофой, вызванной подрывом Каховской дамбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент на заседании в Страсбурге осудил подрыв Каховской ГЭС и назвал этот поступок России очередным военным преступлением. Москва понесет наказание и неизбежно будет расплачиваться за причиненный Украине ущерб.