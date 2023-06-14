'Военное преступление, которое должно получить последствия': Европарламент осудил подрыв Каховской ГЭС Россией

Депутаты Европейского парламента во время заседания в Страсбурге осудили действия российской армии, которая подорвала плотину на Каховской гидроэлектростанции, что привело к крупнейшей техногенной катастрофе последних десятилетий. Западные политики убеждены, что таким образом Москва совершила очередное военное преступление, которое неотвратимо приведет к уголовной ответственности и миллиардам долларов репараций.

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Об этом сообщили СМИ, присутствующие на официальной части парламентского заседания. Процедуру привлечения всех ответственных за наводнение в Херсонской области к трибуналу будут обсуждать на ближайшей сессии, которая состоится в конце июня.

"Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление украинской инфраструктуры", – указано в сообщении.

Напомним, что подрыв Каховской дамбы на временно-оккупированной территории Херсонской области произошел в ночь на 6 июня. В результате были затоплены 14 населенных пунктов с населением около 16 тысяч человек на правом берегу Днепра, и 14 с населением около 22 тысяч человек — на левом. Восстановлению плотина не подлежит, жителей близлежащих регионов начали массово эвакуировать украинские спасатели и волонтеры, стихийное бедствие привело к гибели тонн урожая, мору рыбы, увеличению опреснения Черного моря.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что катастрофические последствия от подрыва оккупантами Каховской плотины продолжают нарастать. В Херсонском регионе в воде зафиксировали холерную и кишечную палочки.

"Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы санэпидемстанция, отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, дворовых построек, канализаций. Мы исследуем воду по химии, а они – по биологии", – рассказал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко.

Тем временем МВД подтвердило гибель уже по меньшей мере 10 человекв результате потопа, спровоцированного подрывом российскими войсками Каховской гидроэлектростанции. 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести.

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