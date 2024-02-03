Грету Тунберг оправдали в суде Лондона за климатическую акцию: что известно

Известная экологическая активистка Грета Тунберг была признана невиновной Вестминстерским судом в Лондоне. Ранее стражи порядка обвинили девушку в нарушении закона во время климатического протеста.

Видео дня

Об этом пишет BBC. Полицейские заявили, что Тунберг и еще несколько протестующих отказались следовать инструкциям полиции во время демонстрации. Однако судья отклонил обвинение из-за "отсутствия доказательств совершения какого-либо преступления".

Экоактивистка Грета Тунберг была арестована на демонстрации возле гостиницы InterContinental в лондонском Мейфере 17 октября. Полиция утверждает, что протестующие заблокировали вход в заведение вопреки требованиям администрации гостиницы и правоохранителей.

Судья заявил, что условия, которые полиция выдвинула протестующим, были "столь неясными, что оказались противозаконными".

"Меня очень поразило то, что не было взято никаких свидетельских показаний кого-то из тех, кто находился в отеле, а это около 1000 человек, или у кого-то, кто бы пытался проникнуть в заведение. Не было никаких доказательств того, что каким-либо транспортным средствам мешали, никаких доказательств какого-либо вмешательства в работу экстренных служб или какого-либо риска для жизни", – сказал судья.

Судья подверг резкой критике решение полиции ввести "незаконные ограничения" в отношении Греты Тунберг и других протестующих. Таким образом, теперь активистка и ее сторонники могут судиться с полицией, так как по определению суда "использованная правоохранителями тактика нарушила законные права протестующих".

Как сообщал OBOZ.UA, Грета Тунберг заявила о солидарности с Палестиной на фоне войны между Израилем и ХАМАСом. Она призвала мир добиваться немедленного прекращения огня и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц.

В свою очередь в Израиле решили удалить из школьной программы все упоминания о шведской экоактивистке. В Минобразования страны заявили, что Грета больше не может служить примером для школьников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!