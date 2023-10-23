'Больше не может быть примером для школьников': в Израиле из учебников удалят упоминания о Грете Тунберге, которая поддержала Палестину и сектор Газа

В Израиле удалят из школьной программы упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберге. Причиной тому стало ее заявление в поддержку Палестины и Сектора Газа.

В Минобразования Израиля заявили, что Грета больше не может служить примером для школьников. Об этом сообщает издание Ynet, ссылаясь на заявление министерства.

"ХАМАС – террористическая организация, которая убила 1 400 невинных израильтян, включая детей, женщин и стариков, и похитила более 200 человек у Газа. Эта позиция лишает Грету Тунберг права быть образцом нравственных и образовательных ценностей", – говорится в заявлении.

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Там добавили, что Тунберг больше не имеет права использоваться в качестве модели для вдохновения и обучения израильских школьников.

Отметим, что 20 октября Грета заявила о солидарности с Палестиной на фоне войны между Израилем и ХАМАСом. Она призвала мир добиваться немедленного прекращения огня и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц.

Однако этот жест поддержки вызвал волну гнева среди пользователей сети: люди интересовались у Греты, знает ли она, что стало причиной войны и одобряет ли зверства ХАМАС против израильтян, совершенные с момента нападения 7 октября.

После волны критики Грета удалила первоначальный пост, но "залила" его снова, сменив фотографию. Дело в том, что на первом снимке в кадре была игрушка осьминога.

Как отметил блогер Michael Elgort в соцсети X, символ осьминога использовали немецкие нацисты в 1930-х годах, западные поклонники превосходства белой расы и боевики ХАМАС. В подтверждение своих слов он опубликовал несколько подходящих карикатур.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне и ночью 23 октября израильская армия нанесла новые удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Также ЦАХАЛ продолжил уничтожать позиции боевиков Хезболла в приграничных районах Ливана.

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