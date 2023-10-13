Граждане Украины могли попасть в плен боевиков ХАМАС: посол рассказал о ситуации

В Израиле граждане Украины, по неподтвержденной окончательно информации, могли быть захвачены террористами ХАМАС в плен. Это данные от израильской стороны, которые еще предстоит проверить.

Об этом "Суспільному" заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он не назвал количества наших соотечественников, которые могли оказаться в плену.

"Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация", – сказал Корнийчук. По его мнению, это, "скорее всего, соответствует действительности".

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Украинские дипломаты, подчеркнул он, тесно сотрудничают с израильской полицией, чтобы разыскать наших граждан. Для этого используют отпечатки пальцев, ДНК и т.п.

По данным посла, из семи погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.

"Это означает, что остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт. Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешествующая, к сожалению, погибла. Остальные – это местные жители", – сообщил Корнийчук.

Дополняется...

Армия обороны Израиля ночью 12 октября начала новую волну авиаударов по сектору Газа, нанося их по многим целям, принадлежащим ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что стремятся полностью уничтожить эту террористическую группировку, власти призвали граждан быть готовыми к затяжной войне.

Как писал OBOZ.UA:

– На шестой день войны в Израиле в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы выразить израильскому народу поддержку. Тем временем Армия обороны страны (ЦАХАЛ) призвала все палестинское население (примерно 1,1 млн человек) к северу от Вади-Газа в течение 24 часов переехать в южную часть сектора Газа, предупредив об ударах.

– Детальнее о том, что происходит в Израиле, можно почитать в нашей трансляции по ссылке.

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