ЦАХАЛ нанес удары по домам террористов ХАМАС, сектор Газа покинули сотни тысяч человек. Ключевые факты о войне в Израиле

Армия обороны Израиля по состоянию на 13 октября оцепила сектор Газы, лишив анклав воды, света и газа, а также призвав 1,1 млн палестинцев покинуть территорию. Таким образом ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные удары по ХАМАС, стремясь ликвидировать очаги террористической группировки.

На седьмой день войны Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала прекратить боевые действия и создать гуманитарный коридор из сектора, предупреждая, что система здравоохранения там "находится на пределе возможностей", а ООН раскритиковала предупреждение израильских военных. На этот момент территорию уже покинули сотни тысяч человек. OBOZ.UA рассказывает о ключевых событиях палестино-израильского конфликта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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ЦАХАЛ сделал предупреждение палестинцам

В полночь пятницы Армия обороны Израиля уведомила Организацию Объединенных Наций о том, что все палестинское население к северу от Вади-Газа в течение 24 часов должно переехать в южную часть сектора Газа.

В сообщении указывается, что ЦАХАЛ может быть готов начать наземное вторжение после шести дней воздушных бомбардировок в ответ на массированное наступление ХАМАС в прошлую субботу.

По данным ООН, к северу от Вади-Газа проживают примерно 1,1 млн палестинцев. Предупреждение военных распространяется также на сотрудников ООН и других лиц, которые остаются в укрытиях в этих районах.

На утро пятницы Израиль уже полностью осадил Газу: там отключены вода, электричество и газ; закрыты израильские пограничные переходы в анклаве; продолжается бомбардировка египетского контрольно-пропускного пункта "Рафах", что временно сделало его непригодным для использования.

Цели Израиля

Приказав жителям Газы эвакуироваться, официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подчеркнул, что Израиль не хочет причинять вред палестинскому гражданскому населению.

"Мы боремся с террористической группировкой, а не с населением Газы. Мы хотим, чтобы гражданские не пострадали, но не можем жить под властью ХАМАС и ИГИЛ вблизи нашей границы", – заявил он.

Военный сказал, что приказ об эвакуации палестинцев из этого района призван обеспечить "свободу действий и усугубить ущерб" боевикам, которые "совершили одно из самых ужасных действий, которые когда-либо видел мир".

Так, ЦАХАЛ понимает, что процес эвакуации займет несколько дней, но вместе с тем предупреждает: "Кто не прислушивается к этим рекомендациям, подвергает опасности свою семью".

По его словам, накануне произошел ряд столкновений между израильскими военными и террористами вдоль пограничного забора в секторе Газа, но на территории Израиля было мало таких инцидентов. ЦАХАЛ полагает, что удалось обнаружить большинство боевиков, проникших в страну в минувшие выходные, и что ни одному новому террористу не удалось пробраться на израильскую территорию за последние дни.

Хагари также говорит, что ЦАХАЛ по-прежнему концентрирует усилия на уничтожении высокопоставленных членов ХАМАС.

Посол Израиля раскритиковал ООН

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан набросился на ООН по поводу ее ответа на предупреждение ЦАХАЛ эвакуироваться всем палестинцам. В Организации назвали "невозможным проведение такого движения без разрушительных гуманитарных последствий".

В ответ израильский посол заявил, что Организация "в течение многих лет закрывала глаза" на вооружение ХАМАС и использование им гражданского населения и инфраструктуры в секторе Газа для убийств и накопления своего оружия.

"Теперь вместо того, чтобы поддерживать Израиль, граждане которого были убиты террористами и который все еще пытается свести к минимуму вред мирным жителям, ООН "проповедует" конкретно Израилю. Было бы лучше, если бы ООН сейчас сосредоточилась на возвращении пленников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону", – высказался Эрдан.

ВОЗ предупредила о гуманитарной катастрофе

"Время на предотвращение гуманитарной катастрофы истекает, если топливо, а также жизненно необходимые медицинские и гуманитарные грузы не могут быть срочно доставлены в сектор Газа в условиях полной блокады", – заявили в ВОЗ.

Там говорят, что в больницах анклава вынуждены нормировать истощающиеся запасы топлива и полагаться на генераторы для поддержания наиболее важных функций, но даже эти функции придется прекратить через несколько дней, когда запасы закончатся.

По данным организации, с прошлой субботы она задокументировала 34 нападения на медицинские учреждения в секторе, в результате которых погибли 11 дежурных медработников, 16 получили ранения, а также был нанесен ущерб 19 учреждениям и 20 каретам скорой помощи. На этом фоне ВОЗ призвала "прекратить боевые действия и немедленно создать гуманитарный коридор для осажденного анклава".

Добавим, что накануне президент Египта отказался принимать беженцев из сектора Газа, заявив, что те "должны оставаться на своей земле".

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне продолжительной войны в Украине и активизации боевых действий в Израиле в США заявили, что смогут оказывать военную помощь обеим странам. Министр обороны Ллойд Остин отметил, что Вашингтон предоставит Тель-Авиву возможности для борьбы с террористами ХАМАС и в то же время не остановит отправку Киеву оружия для победы над Россией.

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