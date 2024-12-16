Избранный президент США Дональд Трамп по состоянию на 16 декабря еще не приглашал главу Украинского государства Владимира Зеленского на свою инаугурацию. Однако он хочет, чтобы Зеленский присутствовал на мероприятии.

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Об этом будущий американский лидер заявил на пресс-конференции в понедельник, отвечая на журналистский вопрос. Сотрудница СМИ попросила уточнить, получил ли приглашение президент Украины.

"Нет, но если он хочет приехать, я бы хотел, чтобы он был. Я имею в виду, что я не пригласил его сейчас", – ответил республиканец.

Отметим, что многие пропагандистские СМИ России разогнали новость о том, что Трамп не приглашал Зеленского на инаугурацию. Его слова о готовности принять украинского главу в Соединенных Штатах пособники Кремля специально проигнорировали.

В CBS News 12 декабря сообщили, что Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера Китая Си Цзиньпина. Он якобы сделал это вскоре после оглашения результатов выборов.

Вскоре издание уточнило: Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон. Вместо него на инаугурацию уже традиционно прибудут посол Китая в США с супругой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Владимир Зеленский заявил, что контактов Киева с будущей администрацией избранного американского президента Дональда Трампа должно быть больше.

– Конгрессмен Майк Уолтц, которого Трамп планирует назначить своим советником по вопросам национальной безопасности, считает, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине является "плохой стратегией". В то же время он отметил, что команда нового президента будет стремиться к тому, чтобы война завершилась навсегда, а не просто приостановилась.

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