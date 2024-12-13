Стало известно, приедет ли Си Цзиньпин на инаугурацию Трампа

Глава Китая Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Посетить мероприятие китайского лидера пригласил сам президент-республиканец вскоре после выборов.

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Вместо Си на инаугурацию уже традиционно прибудут посол Китая в США с супругой. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

Это СМИ сразу из двух источников узнало, что Си Цзиньпин не планирует лететь в Вашингтон на инаугурацию новоизбранного президента. Приглашение посетить торжественное мероприятие он получил лично от Трампа вскоре после выборов.

"Ожидается, что посол Китая в США и его супруга посетят мероприятие 20 января, как предусмотрено стандартной практикой. Источники CBS News сообщили, что к ним могут присоединиться дополнительные чиновники из Пекина. Официальные лица по инаугурации назначили персонал для обслуживания дипломатического протокола на торжествах. Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев. У Трампа ответили на запрос о комментариях", – говорится в сообщении.

Журналисты Fox News поинтересовались, ответил ли глава КНР на приглашение, у нового спикера Белого дома Кэролайн Левитт, на что та заявила, что не владеет информацией, подтвердив, что на инаугурацию были приглашены другие мировые лидеры.

Сам Трамп считает, что отношения между США и Китаем на данный момент можно охарактеризовать словом "хорошие".

"У нас хорошие отношения с Китаем. У меня хорошие отношения. Мы говорили и обсуждали с президентом Си некоторые вещи", – заявил Трамп.

Подробностей относительно обсуждаемых вопросов он не привел, а тему приглашения лидера КНР на инаугурацию журналисты не поднимали.

"Приглашение Си Цзиньпина, которое было передано вне официальных дипломатических каналов, удивило как Пекин, так и союзников США. Китайские официальные лица, привыкшие к строгому протоколу и хорошо осознающие динамику сил в американо-китайских отношениях, остались в догадках о намерениях Трампа", – отмечает CBS News.

Издание также отметило, что сейчас, вопреки утверждениям Трампа, американо-китайские отношения переживают напряженный период. Так, недавно американская разведка обнародовала данные о масштабном взломе восьми телекоммуникационных компаний в США китайскими хакерами. В результате атаки китайцы получили доступ к метаданным миллионов американцев, в том числе и высокопоставленных должностных лиц США включительно с новоназначенным вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Напомним, что Трамп пригласил на свою инаугурацию Си Цзиньпина, CBS News сообщило накануне, 12 декабря. При этом окружение Трампа остро критикует правительство китайского правителя.

Среди самых ожесточенных критиков – сенатор Марко Рубио, которого Трамп избрал на должность госсекретаря, а также будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц.