'Втягиваемся в вечную войну': будущий советник Трампа Уолтц высказался о планах по военной помощи Украине

Конгрессмен Майк Уолтц, которого будущий президента США Дональд Трамп планирует назначить своим советником по вопросам национальной безопасности, считает, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине является "плохой стратегией" для завершения войны. В то же время он отметил, что команда Трампа будет стремиться к тому, чтобы война завершилась навсегда, а не просто приостановилась.

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В интервью CBS News чиновник отметил, что "пустой чек" не может быть стратегией, а якобы ведет к бесконечной войне. Под выражением "пустой чек" американцы обычно подразумевают неограниченное финансирование.

"Президент Трамп только что сказал в своем интервью журналу Time, что "пустой чек" не является стратегией. Это некая вечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся", – заявил он.

Уолтц отметил, что команда, которую собирает Трамп, в контексте завершения войны в Украине планирует сосредоточиться не просто над форматом длительного мира, но и сделать так, чтобы это отвечало интересам Соединенных Штатов.

"Как выглядит успех, отвечающий нашим интересам? Как нам закончить войну? Кто за столом переговоров? Как посадить все стороны за стол переговоров, и какие рамки для соглашения? Это те вещи, которые мы обдумываем с фантастической командой, которую он (Трамп. – Ред.) собирает", – отметил конгрессмен.

При этом Уолтц выразил надежду, что "восстановить стабильность" и закончить войну смогут навсегда, "а не просто приостановить".

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Уолтц сказал, что предложение "рождественского перемирия" от премьера Венгрии Виктора Орбана и большой обмен пленными можно рассмотреть, если бы это было первым шагом к завершению боев.

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