Трамп пригласил на свою инаугурацию Си Цзиньпина – CBS News

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить свою инаугурацию 20 января 2025 года. Однако пока неизвестно, принял ли тот приглашение.

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Республиканец направил его еще в прошлом месяце. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

По их словам, Трамп пригласил Си на инаугурацию в начале ноября, вскоре после выборов, но неизвестно, принял ли китайский лидер это приглашение.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне не прокомментировал информацию. Со своей стороны спикер республиканца Каролина Левитт заявила, мол, мировые лидеры уже "строятся в очередь, чтобы встретиться Трампом".

"Потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир с помощью американской силы во всем мире", – высказалась она.

Издание пишет, что окружение Трампа остро критикует правительство Си Цзиньпина. Среди них сенатор Марк Рубио, которого он избрал на должность Госсекретаря, и будущий советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

Сам Трамп неоднократно угрожал повысить пошлины на товары из Китая. В то же время Си Цзиньпин ранее поздравил республиканца с победой на выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Reuters, Трамп планирует "совершить фурор" своими указами в первый день в должности президента США. Речь идет о принятии не менее 25 указов и директив, чтобы "кардинально изменить политику правительства Штатов", а другие будут подписаны в течение "нескольких дней после инаугурации".

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