В Тайване 13 января прошли выборы, результаты которых признали страны по всему миру, кроме Китая России. Министерство иностранных дел РФ заявило, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, повторяя слова официального Пекина.

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На это заявление Кремля ответили в Министерстве иностранных дел Тайваня. В ведомстве назвали Россию "головорезом китайского коммунистического режима".

В МИДе Тайваня подчеркнули, что народ страны в очередной раз избрал следующего президента честным, справедливым и открытым методом. А Москва не уважает свободное волеизъявление тайванцев и повторяет за Китаем его нарративы, противоречащие фактам.

"Россия добровольно стала головорезом китайского коммунистического режима и сознательно подражает ошибочности "принцип одного Китая" после выборов в нашей стране, что не только не способствует стабильности ситуации в Тайваньском проливе, но еще раз подтверждает что сочетание авторитаризма Китая и России наносит ущерб международному миру, стабильности и вредит международному порядку", – заявили в МИДе Тайваня.

В ведомстве добавили, что Тайвань не подвергнется давлению и дипломатическому подавлению со стороны авторитарного правительства Китая.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин ртом одиозного представительства МИД РФ Марии Захаровой заявил, что выступает против независимости Тайваня.

"Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в любой форме", – заявила Захарова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тайване на президентских выборах победил самый нежелательный для Китая кандидат Лай Чинте, баллотировавшийся от правящей партии. Он выступает за отдельную идентичность Тайваня и исключает территориальные претензии Китая.