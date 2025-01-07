Переехала из Украины и обрела любовь: как сложилась жизнь самой молодой победительницы 'Супермодели по-украински' Алины Панюты

Алина Панюта стала самой молодой победительницей проекта "Супермодель по-украински", получившей признание во 2 сезоне шоу. На момент финала ей было всего 16 лет, а вся жизнь тогда была впереди. Сейчас ей 26 лет и девушка активно развивает свою карьеру модели.

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Еще до участия в шоу Алина Панюта несколько лет работала по профессии: снималась для журналов и lookbook, участвовала в Ukrainian Fashion Week и Donetsk Fashion Days. Сейчас она живет в Тайване, но не покидает своего увлечения, приносящего прибыль. OBOZ.UA собрал важнейшие аспекты жизни победительницы "Супермодель по-украински 2".

Известно, что Алина Панюта не прошла проект с первого раза. Она подавала свою кандидатуру на участие в первом сезоне, но ее не утвердили по возрасту. Однако девушку все же взяли в шоу в 2015 году. После первого испытания она не пришла дальше, пока в это не вмешался кастинг-директор Сергей Никитюк. Он вернул участницу на проект.

После победы Панюта подписала контракт с брендом Next Italy и продолжила свою успешную карьеру. В начале карантина, связанного с коронавирусом, девушка проживала в Азии, а именно в Тайване. Периодически она все же приезжала в Киев, который к тому времени стал ее вторым домом, ведь модель родилась в оккупированном Донецке.

Уже после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Алина Понюта приняла решение не показывать в своем блоге только фото с работы и аполитические посты, а заговорила о войне в Украине. На следующий день после начала террористического вторжения она выходила на улицы Тайваня с призывом помочь Родине.

"Момент, когда мы уже не можем быть "вне политики", момент, когда важно каждое движение, каждое слово, и каждое действие! Всем сердцем и мыслями с моим народом, который вынужден страдать из-за эгоистического придурка, который своими действиями убивает не только нас, но и свой народ! Но я знаю, что Украина никогда не отдаст свои земли, свой народ и свою независимость!" – писала она.

У девушки в Instagram по сей день периодически появляются фотографии с украинским флагом и в вышиванках. Живя уже несколько лет за границей, она все еще не забывает о своих корнях.

За это время она также обрела свою любовь. Фотографии с загадочным избранником девушка публикует очень редко и деталей об отношениях не раскрывает.

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