Штормовой ветер и снежные лавины: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карпатах и Прикарпатье

Во вторник, 7 января, в Карпатах и Прикарпатье существенно ухудшится погода. Там ожидаются штормовой ветер и снежные лавины.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Кроме того, синоптики предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине.

"До конца суток 6 января, ночью и утром 7 января порывы ветра в Прикарпатье 17-22 м/с, (I уровень опасности, желтый). Сильный ветер в Карпатах - 25 м/с. На высокогорье Карпат 40 м/с. Ожидается II уровень опасности, оранжевый", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили о сходе снежных лавин.

"По данным Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область), при обследовании лавинных ячеек обнаружено схождение лавины метельного снега с восточного склона горы Брецкул объемом 1280 куб.м. Дата восхождения 6 января между 15-16 часов. Жертвы и Киев. Дата восхождения 6 января между 15:00-16:00. По Киевскому времени. Жертв и убытков не обнаружено", – говорится в сообщении.

В ГСЧС также предупредили о шторме в Карпатах и спасатели настойчиво призывали не ходить украинцев в горы

"До конца суток 6 января, ночью и утром 7 января порывы ветра в Прикарпатье 17-22 м/с. Сильный ветер в Карпатах - 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В ГСЧС также подчеркнули, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.

6 января стало известно, что 33-летний турист из Винницы трагически погиб в Карпатах во время путешествия. Поисково-спасательные работы продолжались более суток и завершились в воскресенье на Раховщине. Сигнал об исчезновении поступил в ГСЧС вечером в субботу, 4 января.

Напомним, в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь туристу из Киева, который во время путешествия замерз на высокогорье. Мужчину с помощью спецтехники доставили в медики.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января в Закарпатской области на Драгобрате спасатели в течение суток нашли четырех мужчин, заблудившихся во время катания на горнолыжном курорте Карпат. Среди них – двое жителей Ирпеня Киевской области.

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