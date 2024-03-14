Rheinmetall хочет построить в Украине минимум четыре завода по производству оружия

Немецкий концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины по меньшей мере четыре завода по изготовлению оружия . Кроме того, на предприятиях будут производить снаряды, военную технику, прах и средства ПВО.

Об этом сообщает французское издание Le Monde. В оборонной компании отметили важность сотрудничества с Украиной.

"Сейчас Украина является для нас важным партнером, мы видим там потенциал в размере от двух до трех миллиардов евро оборота в год", – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Газета отмечает, что общий оборот предприятий Rheinmetall в Дюссельдорфе в 2023 году достиг 7,2 млрд. евро, а в этом году ожидается на уровне около 10 млрд. евро.

Как сообщал OBOZ.UA, находящийся в Дюссельдорфе немецкий концерн Rheinmetall обещает поставить для украинской армии большое количество боеприпасов и бронированной техники в этом и в следующем году.

Немецкий концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с "Украинской оборонной промышленностью" (бывший "Укроборонпром"). Совместная компания будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники, полученной Украиной от партнеров.

Rheinmetall также построит новый завод по производству боеприпасов, который будет выпускать их только для Украины и Германии. Сделать это обещают в рекордно короткие сроки, а саму продукцию выпускать быстро.

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