Армия Израиля выведет часть своих бригад из сектора Газы: что происходит

Армия обороны Израиля 31 декабря заявила о начале вывода пяти бригад с зоны боевых действий в секторе Газы, поскольку военные все больше получают контроль на местах. При этом там подчеркнули, что война с террористической группировкой ХАМАС, скорее всего, продолжится в течение 2024 года, и они готовы к длительным боям.

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Отмечается, что на разных этапах боевые действия будут отличатся от той высокоинтенсивной кампании, которую военные вели до сих пор. Это заявление было сделано в то время, когда указанные силы ЦАХАЛ продолжали действовать в анклаве, говорится в материале The Times of Israel.

По данным издания, это 162-я дивизия, которая все еще сосредоточена в квартале Дарадж-Туффа города Газа; 36-я дивизия борется с ХАМАС в Аль-Бурейджа в центре сектора, а на юге, в районе Хан-Юнис, действуют 98-я, 99-я дивизии и дивизия Газы

Израильское СМИ напомнило, что война разразилась после нападения, устроенного палестинскими террористами 7 октября. Тогда около 3000 боевиков ворвались через границу с Израилем из сектора Газы по суше, воздуху и морю. Они убили около 1200 человек и захватили более 240 заложников всех возрастов, и все это под прикрытием потока тысяч ракет, выпущенных по израильским городам.

В ответ Тель-Авив пообещал ликвидировать ХАМАС и начал широкомасштабное наступление в секторе, в результате которого, по данным управляемого боевиками министерства здравоохранения, погибла по меньшей мере 21 тыс. человек. Цифры, опубликованные террористической группой, не могут быть проверены независимо, но, вероятно, включают в себя как мирных жителей, так и боевиков, убитых в секторе Газы, в том числе в результате ракетных осечек самой группировки. По оценкам Армии обороны Израиля, с начала войны в Газе было убито около 8500 террористов.

При этом в ЦАХАЛ отметили, в последние недели наземные операции привели к значительному сокращению количества ракет, запускаемых из сектора по Израилю. По их данным, в первую неделю декабря, после срыва недельного перемирия с ХАМАС, по Израилю в среднем в день запускалось 75 ракет. На следующей неделе это количество снизилось до 23 ракет в среднем в день. С 15 по 21 декабря в день выпускалось всего 16 ракет, а с 22 по 27 декабря – 14. Данные не включают минометные снаряды, выпущенные по наземным войскам в секторе Газы, ракеты, выпущенные по морю, а также неудачные пуски.

На этом фоне 31 декабря официальный представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные вносят коррективы в свое развертывание в секторе Газы в ожидании долгой войны.

"Мы адаптируем методы ведения боевых действий к каждому району Газы и необходимые силы для выполнения миссии наилучшим образом. Каждая область имеет разные характеристики и разные оперативные потребности. Сегодня вечером начнется 2024 год. Цели войны требуют длительных боевых действий, и мы подготовлены соответствующим образом", – сказал он.

По его словам, военные будут осуществлять "умное" управление силами в Газе, позволяя резервистам вернуться домой, чтобы помочь восстановить экономику Израиля, а также позволять солдатам регулярной армии учиться, чтобы стать командирами.

Как сообщал OBOZ.UA, перед Новым годом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ воюет против ХАМАС "на всех фронтах". Однако добавил, что для победы нужно больше времени, поэтому военная операция продлится еще много месяцев.

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