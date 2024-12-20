Глава разведки Эстонии: задание НАТО на ближайшие 20 лет – сдерживать Россию

Североатлантический Альянс будет вынужден еще долгие годы придерживаться политики сдерживания страны-агрессора России от возможного нападение. Это задание будет основным для НАТО в течении следующих как минимум 10-20 лет.

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Об этом сказал руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью Reuters. По его словам, это необходимо для того, чтобы Россия не смогла напасть на государство, которое является членом НАТО.

К этому вопросу стоит отнестись серьезно, а Западу необходимо больше инвестировать в оборону, уверен глава эстонской разведки.

"Задачей НАТО на ближайшие 10-20 лет будет сдерживание России, чтобы у нее не возникало глупых идей о военном наступлении на Запад", – отметил Розин.

Планы блока по сдерживанию России должны быть "истинными, реальными и подкрепленными подлинными ресурсами". И если правильно проделать эту работу, то удастся сдержать Москву от нападения.

"Военные планы НАТО и стран должны быть надежными, реальными и подкрепляться реальными ресурсами, касающимися присутствия войск, подразделений, боеприпасов. Если мы правильно выполним домашнее задание, то сможем сдерживать Россию", – считает он.

Что касается войны в Украине, то отметил разведчик, по состоянию на сейчас "сложно представить" какие-либо мирные переговоры Киева и Москвы. По его мнению, РФ будет пытаться бороться с НАТО: ограничить деятельность блока, инфраструктуру и присутствие войск около своей территории (в частности, в странах восточного фланга Альянса).

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что Россия и страны, которые ее поддерживают, (КНДР, Иран, Китай) останутся угрозой для Европы даже после окончания войны в Украине.

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