Россия будет оставаться угрозой для Европы даже после войны в Украине, – министр обороны Финляндии

Россия и страны, которые ее поддерживают, останутся угрозой для Европы даже после окончания войны в Украине. Нельзя исключать возможность того, что они могут применить военную силу против европейских стран.

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Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен во время презентации нового оборонного доклада на период до 2030-х годов, в котором Россия признана значительной угрозой для страны, передает Reuters. Министр отметил, что расширение сотрудничества России с Северной Кореей, Ираном и Китаем стоит рассматривать, как долгосрочный риск.

"Россия вместе со своими союзниками останется опасным игроком в Европе даже после войны в Украине, и мы не можем исключать возможность их угрозы европейским странам применением военной силы", — сказал он.

Это первый доклад Финляндии относительно оборонной политики с тех пор, как в прошлом году она присоединилась к НАТО. В нем говорится, что следующие 5 лет для страны должны стать "эрой готовности" в вопросах обороны.

В документе также сказано, что ситуация с безопасностью в целом угрожающая и непредсказуемая и может быстро ухудшиться. Россию называют долгосрочной угрозой и для Финляндии, имеющей с ней более 1200 км сухопутной границы, и для Европы в целом.

"Быстрых изменений к лучшему не стоит ожидать, даже если активная фаза боевых действий в Украине завершится. Россия остается для нас ключевой угрозой безопасности, и опасным фактором является то, что Россия усиливает сотрудничество с Северной Кореей, Ираном и Китаем", – отметил министр.

Хяккянен добавил, что Финляндии нужно будет всесторонне усиливать свои оборонные способности, в частности сухопутную компоненту, которая потребует больших инвестиций. Он отметил, что в армию начинают внедрять новейшие беспилотные технологии. Министр также добавил, что в армию следует привлекать больше женщин, но на добровольной основе.

Основными союзниками в международном сотрудничестве глава ведомства называет Швецию, Норвегию, США, Великобританию и Эстонию. Также Финляндия сотрудничает с Южной Кореей, Израилем и Японией в обеспечении оборонных материалов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Финляндии Петтери Орпо признал, что опасается того, что страна может быть втянута в войну с Россией. Однако, по его словам, Хельсинки готовы к любому развитию событий.

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