Глава МИД Литвы: Венгрия поддерживает позицию защиты Путина, а не Европы

На неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза, которая началась 29 августа, главным вопросом является продолжение военной поддержки Украины со стороны ЕС. Эта встреча проходит в Бельгии из-за Венгрию, которая "поддерживает позицию Путина, а не Европы".

Видео дня

Хотя такая встреча должна проходить в столице председательствующей в Совете ЕС страны, а таковой сейчас является Венгрия, позиция этой страны относительно войны в Украине неприемлема в ЕС. Именно поэтому встреча была перенесена из Будапешта в Брюссель, заявили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Отвечая на вопрос о причинах проведения неформальной встречи в Брюсселе, Боррель отметил, что он лично так решил.

"Я считал, что гораздо целесообразнее встретиться в Брюсселе, поскольку некоторые позиции, высказанные венгерским правительством, прямо противоречат общей внешней политике Европы. Гораздо лучше встречаться дома", – сказал он.

Более подробно это объяснил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Вы знаете, (венгерское правительство) называет себя партией мира или частью партии мира. Мы бы не согласились с тем, что сейчас в комнате для переговоров была "российская партия", которая очень четко поддерживает позицию защиты Путина, а не Европы или Украины", – объяснил литовец.

Как сообщал OBOZ.UA, официально Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" по войне в Украине. Но некоторые европейские дипломаты сомневаются в правдивости этого заявления.

Напомним, что июль – месяц, с которого Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС, – глава венгерского правительства Орбан начал с серии провокативных встреч. Сначала он посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, которого во время встречи убеждал в необходимости прекращения огня.

Сразу после этого премьер Венгрии отправился в Москву для встречи с Путиным. Оттуда он улетел в Пекин "говорить о мире" с Си Цзиньпином.

Также Орбан в письме лидерам ЕС заявил о росте шансов на начало мирных переговоров, также предлагал возобновить дипломатические отношения с РФ.

Лишь после поездок в Киев и Москву венгерский политик, по его словам, понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга.

Со своей стороны, в Евросоюзе открестились от самодеятельности Орбана и подчеркнули, что в Путин он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!