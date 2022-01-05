Глава МИД Латвии о последствиях новой агрессии РФ против Украины: будут приняты меры

Если Россия агрессивно нацелится на вторжение в Украину, то напряженность в регионе будет огромной, и будут приняты соответствующие меры. Речь идет также об оказании военной помощи Украине.

Об этом заявил в эфире Латвийского телевидения министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, Россия может осуществить не только крупномасштабное вторжение, но и более мелкие атаки, например, в форме гибридной войны, что также может повлиять на безопасность.

Ринкевич планирует обратить внимание на необходимость более активной подготовки к гибридной угрозе против Украины на предстоящих встречах высокого уровня – как на внеочередном заседании НАТО 7 января, так и на запланированных в этом месяце встречах министров иностранных дел и обороны Евросоюза.

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"Очевидно, что в требованиях России есть ряд совершенно неприемлемых моментов, которые будут отклонены. Я не сомневаюсь в этом. В частности, требование России иметь право вето на расширение НАТО", – отметил глава латвийского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что сила альянса Европы и США не измеряется танками и ракетами. Его мощь – в единении для защиты фундаментальных норм международного права и отстаивания общих ценностей.

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 2 января обсудили совместные действия для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны России. Американский лидер заверил, что его страна вместе с союзниками "решительно ответит в случае атаки России". Украинский гарант поблагодарил за "непоколебимую поддержку".