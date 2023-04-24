Глава МИД Эстонии рассказал, в какой срок ЕС может передать Украине 1 млн боеприпасов

Силы обороны Украины могут получить 1 миллион единиц боеприпасов от Европейского Союза в течение 2023 года. Какими партиями будут поступать снаряды, не уточняется.

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О сроках поставок в понедельник, 24 апреля, высказался глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, который прибыл на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембург. Его комментарием поделился официальный сайт Совета ЕС.

По мнению эстонского министра, ЕС сможет выполнить обязательства. "Я уверен, что Европейский Союз сможет поставить этот миллион боеприпасов в течение этого года, о чем мы и договорились. Потому что Украина отчаянно нуждается в этом", – считает Цахкна.

На этой же встрече о снарядах для ВСУ высказался высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель.

Он сказал, что лидеры Европы будут оперативно искать компромисс в спорных моментах, поскольку наступает "чрезвычайная ситуация".

"Я говорил с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой по поводу двух путей [предоставления боеприпасов]. Первый уже реализуется. Мы получили запросы на компенсацию на сумму 600 млн евро", – сказал Боррель.

Напомним, что речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров, которые подходят для артиллерии стандарта НАТО.

Как писал OBOZREVATEL:

– Аналитики американского Института изучения войны считают, что для успешного освобождения своих территорий от оккупантов украинской армии будет достаточно бронетехники и боеприпасов.

– Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщил, что военные расходы по всему миру резко выросли. В Украине этот показатель составил 640%.

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