Военные расходы Украины за год выросли на 640%, это рекордный показатель – SIPRI

По данным ведущего оборонного аналитического центра, мировые военные расходы достигли рекордно высокого уровня в 2,24 триллиона долларов в 2022 году. Резкий скачок военных расходов в Европе спровоцировало широкомасштабное вторжение России в Украину.

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Военные расходы нашей же страны за год выросли на 640%, что является рекордным показателем. Об этом сообщил в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном отчете о мировых военных расходах.

В Европе наблюдался 13-процентный рост, самый резкий как минимум за 30 лет. SIPRI заявила, что большая часть этого была связана с Россией и Украиной, но другие страны также увеличили военные расходы в ответ на предполагаемые российские угрозы.

"Непрерывный рост мировых военных расходов в последние годы является признаком того, что мы живем во все более небезопасном мире. Государства наращивают военную мощь в ответ на ухудшение обстановки в плане безопасности, улучшения которой они не предвидят в ближайшем будущем", – отметил старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Нан Тиан.

Аналитический центр заявил, что военные расходы в Украине выросли более чем в шесть раз до 44 миллиардов долларов в 2022 году, что является самым высоким годовым увеличением военных расходов страны, когда-либо зарегистрированным в данных SIPRI.

В процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) военные расходы выросли до 34 процентов в 2022 году по сравнению с 3,2 процента годом ранее.

Но широкомасштабное вторжение Кремля в Украину вызвало тревогу среди других стран, которые соседствуют с Россией или когда-то были частью сферы влияния Советского Союза. К примеру, военные расходы Финляндии за последние год выросли на 36 процентов, а военные расходы Литвы – на 27 процентов.

"Хотя полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, безусловно, повлияло на решения о военных расходах в 2022 году, опасения по поводу российской агрессии накапливались гораздо дольше. Многие страны бывшего Восточного блока более чем удвоили свои военные расходы с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым", – отметил исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Лоренцо Скараццато.

Соединенные Штаты остаются лидерами по тратам на военные расходы, увеличив их на 0,7% до 877 млрд долларов в 2022 году, что составило 39% от общих мировых военных расходов. Как объяснил Тиан, это увеличение было в значительной степени обусловлено "беспрецедентным уровнем финансовой военной помощи, которую страна предоставила Украине".

По данным аналитического центра, финансовая военная помощь США Украине в 2022 году составила 19,9 млрд долларов.

Китай продолжает занимать второе место в мире по величине военных расходов, выделив примерно 292 миллиарда долларов в 2022 году. Это на 4,2 процента больше, чем в 2021 году, и представляет собой 28-й годовой прирост подряд.

Между тем, в 2022 году Япония потратила на армию 46 миллиардов долларов, что на 5,9 процента больше, чем в предыдущем году. SIPRI заявила, что это самый высокий уровень военных расходов Японии с 1960 года.

Напомним, предстоящее контрнаступление Украины может определить не только ее будущее, но и будущее всей Европы. ВСУ не будут иметь лучшего шанса отвоевать свои территории, чем сейчас – когда армия государства-агрессора ослаблена, а Украина получила вооружения стандарта НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL: генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "уверен" в готовности Украины отвоевать новые территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению. Нынешняя цель Альянса – обеспечить победу Украины над неспровоцированным вторжением России, а после окончания войны у Киева будет "сдерживание для предотвращения новых атак";

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