Германия массово высылает российских дипломатов: Москва заявила об ответных мерах

Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов. В Москве заявили, что в таком случае примут зеркальные меры.

Видео дня

Немецкие дипломаты также будут высланы из РФ, заявили в министерстве иностранных дел страны-агрессора, сообщили пропагандистские СМИ. В России расценили решение Берлина как "вражеские действия" и "решительно их осудили".

В Москве заявили, что ФРГ "продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-немецких отношений, включая их дипломатическое измерение". Поэтому, кроме выдворения немецких дипломатов, в РФ также ограничат количество немецких дипломатических представительств, о чем МИД уже проинформировал посла Геза Андреаса фон Гайра.

Также россияне обвинили немцев в "нарушении заверений о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ", поскольку те сообщили о своей "затее" СМИ.

Напомним: российские дипломаты в целом стали "изгоями" в мире, столкнувшись с бойкотом и высмеиваниями. В частности, представители США, Великобритании, Албании и Мальты демонстративно покинули неформальное заседание Совбеза ООН, когда с речью выступала детская омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. Они не захотели сидеть за столом с чиновницей, которая находится в международном розыске за похищение украинских детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в конце марта стало известно, что Германия хочет принять меры против российских шпионов. Из страны планировали выслать более 30 российских дипломатов;

– посольства РФ в Европе занимаются радиоэлектронной разведкой с помощью установленных в дипмиссиях антенн. Таким образом, их специальные сотрудники могут перехватывать сигналы сотовой и защищенной спутниковой связи;

– в целом Евросоюз стремится снизить количество граждан РФ на своей территории, чтобы свести к минимуму количество российских шпионов. По этой причине из стран Европы выслали 750 дипломатов России, после чего их супругам предложили развозить пиццу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!