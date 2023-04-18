Неслучайно на крышах посольств РФ много антенн: СМИ рассказали, как российские дипломаты шпионят в Европе

Посольства России в странах Европы повсеместно занимаются радиоэлектронной разведкой с помощью установленных в дипмиссиях антенн. Таким образом их специальные сотрудники могут перехватывать сигналы сотовой и защищенной спутниковой связи.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного Центром "Досье". Также отмечается, что указанное оборудование используется для создания защищенных каналов связи со своими сотрудниками за пределами дипмиссий.

По данным расследователей, наибольшим количеством антенн оборудовано посольство РФ в Брюсселе – их там 17. Также не менее десяти аналогичных устройств расположены на представительствах в Мадриде, Праге, Белграде, Лиссабоне, Софии и Никосии. Всего на 39 зданиях посольств и консульств РФ по всей Европе – как минимум 182 антенны, указали в расследовании.

При этом отмечается, что на данный момент сложно оценить эффективность такой разведывательной деятельности РФ, поскольку после начала полномасштабной войны в Украине многие страны Европы выслали сотни сотрудников дипведомств, в том числе обслуживающих радиоэлектронное оборудование.

Однако журналисты подчеркнули, что следить за европейцами россияне не прекращают: разведка пытается восполнить потерю данных в посольствах с помощью станций радиоэлектронной разведки в Беларуси, Калининградской области, на кораблях в Балтике и в приграничных с ЕС регионах.

Напомним, Европейский Союз стремится снизить количество граждан РФ на своей территории, чтобы свести к минимуму количество российских шпионов. По этой причине из стран Европы выслали 750 дипломатов России, после чего их супругам предложили развозить пиццу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в конце марта стало известно, что Германия хочет принять меры против российских шпионов. Из страны планировали выслать более 30 российских дипломатов;

– ранее в Германии задержали двойного шпиона Карстена Л., который мог передавать России данные по ситуации в Украине. Следователи полагают, что его могли шантажировать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!