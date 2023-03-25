Германия может выслать более 30 российских дипломатов

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер хочет принять меры против российских шпионов. Из страны планируют выслать более 30 российских дипломатов.

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Об этом сообщает немецкое издание Focus.de. Посланники Москвы могут вербовать немцев для совершения диверсий и распространения пропаганды.

Начальник Федерального управления уголовной полиции (BKA) и Федерального управления по защите конституции Нэнси Файзер заявила, что российские спецслужбы постоянно атакуют Германию различными способами.

"Необходимо принять более решительные меры против московских шпионов", – сообщила она.

Согласно выводам органов безопасности, подозреваемые посланники используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких осведомителей из политики, бизнеса, науки и вооруженных сил для агентурных, диверсионных или дезинформационных операций.

"Путинские просветители всегда имели виды на Германию – до и после воссоединения. Резиденции московских секретных служб, размещенные в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, сегодня, по-видимому, укомплектованы более плотно, чем во время холодной войны, и насчитывают около 160 офицеров", – говорится в источнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии задержали двойного шпиона Карстена Л., который мог передавать России данные о ситуации в Украине. Следователи считают, что его могли шантажировать.

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