Германия хочет договориться с Байденом по "Северному потоку-2": заявление МИД

В Германии считают, что при новом президенте США Джо Байдене отношение к проекту российского газопровода "Северный поток-2" останется скептическим, однако намерены вести переговоры с Вашингтоном.

Об этом в интервью газете Bild заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он отметил, что его страна готова к диалогу.

"Критичная позиция США при Байдене сильно не поменяется. Германия готова к диалогу, наша принципиальная позиция по проекту остается неизменной", – сказал он.

В Берлине не раз заявляли, что считают "Северный поток-2" экономическим проектом. При этом там настаивали на сохранении Украиной роли транзитной страны.

Отметим, что "Северный поток-2" должен пройти в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потере миллиардов долларов на транзите газа. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США утвердили оборонный бюджет на 2021 год, который среди прочего включает и новые санкции против "Северного потока-2".