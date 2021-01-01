В США приняли оборонный бюджет, преодолев вето Трампа: Украина получит военную помощь

Сенат США 1 января принял оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год, преодолев вето американского президента Дональда Трампа.

Ранее за документ проголосовала нижняя палата. В Сенате (верхней палате) бюджет получил необходимые две трети голосов, передает CBS News.

Для рассмотрения этого вопроса Сенат собрался в первый день нового года, хотя в Америке он считается выходным. 81 сенатор поддержал проект, против высказались 13.

Голоса "за" новый оборонный бюджет отдали как демократы, так и республиканцы, что позволило набрать количество, необходимое для преодоления вето президента.

Бюджет предусматривает выделение военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов, а также санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Документ также включает:

поставки вооружений Украине;

санкции против проекта "Турецкий поток";

запрет на сотрудничество военных РФ и США;

призыв к Пентагону увеличить количество и масштаб учений НАТО в районе Черного моря с привлечением Украины и Грузии;

требование к Пентагону в течение 180 дней представить отчет о поддержке Российской Федерацией "расово или этнически мотивированных, практикующих насилие экстремистских групп и сетей в Европе и Соединенных Штатах";

требование к ЦРУ в течение 180 дней представить доклад о коррупции в РФ;

санкции против Турции за поставки российских С-400.

Напомним, 28 декабря Трамп подписал бюджет США на 2021 год. В нем заложено $290 млн на борьбу с влиянием Российской Федерации и $250 млн на помощь Украине.

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