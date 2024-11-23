Генсек НАТО Рютте впервые встретился с Трампом: о чем говорили. Фото

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности.

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Переговоры Трампа с Рютте состоялись в Палм-Бич, штат Флорида, в пятницу 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

В Альянсе заявили, что в ходе встречи с избранным президентом США Рютте обсудил ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед НАТО.

Также генеральный секретарь НАТО и его команда встретились с конгрессменом Майком Уолтцем и членами команды избранного президента по национальной безопасности.

Стоит отметить, что спустя два дня после выборов в США генсек НАТО заявил о желании встретится с Трампом. По информации France24, тогда Рютте отметил, что намерен обсудить с новоизбранным президентом угрозу укрепления отношений между Северной Кореей и Россией.

"Мы все чаще видим, что Северная Корея, Иран, Китай и, конечно, Россия работают вместе, работают вместе против Украины. Я с нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как мы можем совместно противостоять этим угрозам", – говорил Рютте.

Примечательно, что несмотря на заявления Рютте, которые прозвучали ранее, после встречи с Трампом в НАТО отдельно тему войны в Украине не упоминали. В заявлении Альянса переговоры прошли в контексте обсуждения "вопросов глобальной безопасности".

Ранее генсек НАТО заявил, что избранный президент США понимает, что членство в Североатлантическом альянсе – неотъемлемая часть национальной системы обороны США. Рютте уверен, что несмотря на угрозы Трампа, США всегда будут оставаться интегральной составляющей НАТО.

Напомним, Рютте выразил уверенность, что Трамп будет подталкивать союзников по НАТО к увеличению оборонных расходов. Генсек НАТО уверен, что такие действия новоизбранного президента США свидетельствуют о его четкой и опытной позиции.

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