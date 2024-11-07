"Четко знает, чего хочет": Трамп будет подталкивать страны НАТО к увеличению расходов на оборону, – Рютте

После вступление в должность президента США Дональд Трамп будет подталкивать союзников по НАТО к увеличению оборонных расходов. Такие действия нового главы Белого дома будут свидетельствовать о его четкой и опытной позиции.

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Более того, следует учитывать риски, которые несет укрепление сотрудничества РФ и КНДР. Об этом перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает "Укринформ".

Глава Североатлантического альянса уверен, что Трамп на посту президента будет подталкивать союзников к тому, чтобы на оборону тратили больше средств.

"Я думаю, что для всех нас это будет означать, что будет президент, имеющий опыт, очень четко знающий, чего он хочет. Он будет подталкивать нас всех к тому, чтобы мы больше тратили на оборону. И в этом он прав. Он был прав и добился своего. Мы дошли до 2 процентов в значительной степени благодаря его большим усилиям. И он также будет делать многое в будущем", – заявил Рютте.

Также генсек НАТО подчеркнул, что присоединение КНДР к войне РФ против Украины несет угрозы для всего евроатлантического пространства.

"И если посмотреть сейчас на то, как Северная Корея сейчас присоединяется в Украине, как получает новейшие ракетные технологии из России… Тот факт, что Китай, Иран, Северная Корея и Россия работают вместе – это угроза не только европейской части НАТО, но и для континентальной части Соединенных Штатов, а также для наших партнеров, таких как Япония", – подчеркнул Рютте.

Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на президентских выборах США отразится на Украине. Это, прежде всего, будет касаться хода войны, перспектив вступления в НАТО и экономики нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин будет играть на повышение ставок, чтобы выжать максимум из нового президента США Дональда Трампа. Однако следует понимать, что Трамп не позволит кремлевскому диктатору оказывать давление.

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