Трамп хорошо знает, для чего Соединенным Штатам членство в НАТО, – Рютте

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осознает, что членство в Североатлантическом альянсе – неотъемлемая часть национальной системы обороны США. Поэтому, несмотря на угрозы Трампа, США всегда будут оставаться интегральной составляющей НАТО.

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Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полигоне Адажи в Латвии. Он подчеркнул, что именно США создали Североатлантический альянс.

"Я работал с Дональдом Трампом в течение четырех лет на предыдущем посту премьер-министра Нидерландов, и у меня были с ним очень хорошие рабочие отношения. Он сделает все необходимое для защиты Соединенных Штатов, и он хорошо осознает, что членство в НАТО является частью защиты США", – отметил Рютте.

Глава НАТО напомнил, что сейчас происходит на войне в Украине.

"Северокорейские солдаты действуют в интересах России, помогают в ее военных усилиях. Россия расплачивается за это ракетными технологиями, которые передает в Северную Корею. Это прямая угроза, и не только для Европы, но и для Южной Кореи и США. Так что мы все связаны в этом – Индо-Тихоокеанский регион и Евро-Атлантика", – подчеркнул Рютте.

Он также напомнил, что у России есть и другие помощники в ее агрессии. Это Китай, поставляющий России товары двойного назначения и поддерживающий ее экономику, и предоставляющий оружие Иран.

"Итак, Россия, Китай, Северная Корея и Иран работают вместе. США понимают, что НАТО существует не только для того, чтобы защищать Европу и США, но и для того, чтобы работать вместе, чтобы убедиться, что Индо-Тихоокеанский регион и трансатлантический регион остаются в безопасности", – подчеркнул Рютте.

По его словам, сейчас в Европе под российской угрозой оказались все страны.

"Позвольте мне четко отметить: Нидерланды, Франция и Великобритания являются прифронтовыми государствами. Мы там вместе с Прибалтикой, Польшей и другими государствами-членами НАТО. Мы все прифронтовые государства. Уже нет прифронтового государства ближе или дальше от России. Поэтому нам нужны США, и мы нужны США", – сказал генсек НАТО.

Отдельно Рютте отметил, что "только украинское правительство может решить начать переговоры с Россией".

"Но они должны делать это с позиции силы. И именно поэтому мы должны продолжать оказывать оборонную помощь Украине, чтобы быть уверенными, что они будут в этой позиции силы, когда наступит день их решения. И мы четко дали понять Альянсу, что их будущее также в НАТО", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети распространяется информация о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте якобы может исключить США из НАТО. Сообщалось, что он якобы заявил о намерении прибегнуть к таким действиям из-за плана Трампа по прекращению войны в Украине. Эта информация оказалась фейком.

Тем временем в Украине, по сравнению с 2023 годом, снизился уровень поддержки обществом стремления государства присоединиться к Североатлантическому Альянсу. В настоящее время вступление в ЕС и НАТО поддерживают только 75% украинцев.

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