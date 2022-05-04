Генерал США Каволи назначен новым командующим силами НАТО в Европе: что о нем известно

Североатлантический совет утвердил новую кандидатуру на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками НАТО в Европе. Им стал генерал армии США Кристофер Каволи.

Церемония смены командования в Верховном штабе НАТО в Европе состоится в Бельгии летом 2022 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

В настоящее время должность командующего силами НАТО в Европе занимает генерал Тод Д. Уолтерс. Каволи был назначен на новую должность президентом США Джо Байденом, о чем позже объявил министр обороны Ллойд Остин.

По информации CNN, в случае утверждения Каволи на посту, он возьмет на себя командование примерно 100 тысячами военнослужащих, дислоцированных в Европе. Кроме того, он возьмет на себя ответственность за ежедневные действия США по оценке военных действий России в Европе и надзор за поставками оружия США и их союзников в Украину.

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Также сообщается, что Каволи говорит по-русски и работал директором по России в аппарате председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он также участвовал в боевых действиях в западном Афганистане и обладает обширными знаниями о наземных боевых действиях.

Напомним, с 1 по 27 мая в девяти странах НАТО пройдут масштабные военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022. В них будут задействованы около 18 тысяч военнослужащих из более чем 20 стран мира.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия, Эстония и Польша выступили за усиление защиты восточного фланга НАТО.