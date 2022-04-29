Литва, Латвия, Эстония и Польша выступили за усиление защиты восточного фланга НАТО

Польша, Литва, Латвия и Эстония намерены добиваться усиления защиты восточного фланга НАТО из-за российской агрессии против Украины и учащающихся угроз России в адрес стран Восточной Европы. Вопрос усиления и расширения постоянного присутствия сил Североатлантического Альянса на восточном фланге министры иностранных дел этих государств договорились поднимать на саммите НАТО в Мадриде.

Также эти страны намерены активизировать совместные усилия для скорейшего преодоления зависимости от российских энергоресурсов. Об этом министры договорились во время встречи в Риге, которая состоялась 29 апреля.

"Министры иностранных дел обсудили ключевые вопросы трансатлантической безопасности в рамках подготовки к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня этого года. В ходе переговоров отмечалось необходимость усиления и расширения постоянного присутствия сил НАТО на восточном фланге Альянса", - сообщили в МИД Латвии после завершения встречи.

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По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса новые вызовы безопасности в Восточной Европе, которые провоцирует Россия, требуют изменения политики сдерживания и обороны, которой руководствуется НАТО.

"Мы хотим постоянного присутствия НАТО в странах Балтии и Польши, чтобы мы могли противостоять любой угрозе со стороны России и Беларуси и защищать каждый сантиметр нашей территории", - уверен глава латвийской дипломатии.

Также министры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетической сфере с целью максимально быстро обеспечить независимость от российских нефти и газа.

Касаемо помощи Украине, противостоящей России, главы дипломатии четырех стран поддержали продолжение поставок военной техники и вооружения и то, что эти поставки должны быть интенсифицированы. А Россия должна столкнуться с еще более жестким санкционным давлением, в частности - в энергетическом секторе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер Польши объявил о полной независимости от России и ее газа. По его словам, 78% газовых поставок составляет газ "с севера, юга, запада", а также "голубое топливо" отечественного производства.

Это заявление Матеуш Моравецкий сделал после того, как российский "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа выполнять ультиматумы Кремля и оплачивать его в рублях.