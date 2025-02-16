Гарантии безопасности, война и мир: США поставили Европе ряд острых вопросов поддержки Украины

США не только просили правительства Европы внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности для Украины, но также спросили, что потребуется от Вашингтона в таком случае. Европейцам также был задан вопрос о том, что должны Соединенные Штаты, их союзники и партнеры сделать в случае нападения РФ на их силы.

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Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на документ, который США направили правительствам Европы. В дипломатическом демарше, состоящем из шести пунктов и вопросов, задаются вопросы о том, какие страны могли бы внести свой вклад в предоставление гарантий и сколько войск направили бы в Украину в рамках мирного урегулирования.

На этой неделе президент США Дональд Трамп шокировал европейских союзников, позвонив Владимиру Путину, не посоветовавшись ни с ними, ни с Киевом, и объявив о немедленном начале мирных переговоров, говорится в статье.

В субботу СМИ сообщили, что США направили правительствам стран Европы документ с просьбой внести свой вклад в гарантии безопасности.

Однако полный текст, полученный журналистами, показывает, что США также спрашивают, что потребуется от Вашингтона, чтобы внести такой вклад.

"Какие требования к поддержке со стороны США, если таковые имеются, ваше правительство посчитает необходимыми для своего участия в этих мерах безопасности? В частности, какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, потребуются от США?" – говорится в тексте документа.

Как пишет Reuters, это будет приветствоваться многими европейскими правительствами, которые ясно дали понять, что могут предоставить гарантии безопасности только при поддержке США.

Два европейских дипломата сказали агентству, что все еще ведутся споры о том, как отреагируют европейские столицы, но некоторые полагают, что это должен быть коллективный ответ.

В документе США также справшивают, какие страны Европы и/или третьи страны, по их мнению, могли бы или хотели бы участвовать в таком соглашении, и будут ли их страны готовы направить войска в Украину в рамках мирного урегулирования.

"Если бы военные силы третьих стран были развернуты в Украине в рамках мирного соглашения, какова, по вашему мнению, необходимая численность таких сил под руководством Европы? Как и где эти силы были бы развернуты и на какой срок?" – говорится в документе.

Странам также был задан вопрос о том, какие действия США, их союзники и партнеры должны быть готовы предпринять в случае, если Россия нападет на эти силы.

"Какие дополнительные возможности, оборудование и варианты технического обслуживания ваше правительство готово предоставить Украине для улучшения ее переговорных позиций и усиления давления на Россию?" – спрашивают в анкете.

Также задается вопрос, на какие меры готовы пойти правительства для ужесточения санкций против России, включая более строгое соблюдение существующих.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на срочный саммит в Париже 17 февраля, чтобы обсудить намерение США "исключить" Европу из переговорного процесса по войне в Украине.

На встрече также планируется обсудить членство в НАТО и гарантии безопасности для Украины. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Трамп действует по принципу "разведка боем" "и мы должны ответить".

Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение, предложенное США относительно украинских редкоземельных металлов, должно сопровождаться гарантиями безопасности: "Если нам не дадут гарантий безопасности от США, я считаю, экономический договор не будет работать. Все должно быть честно".

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