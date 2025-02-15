'Мы должны ответить': Макрон созывает срочный саммит европейских лидеров в Париже из-за заявлений Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил европейских лидеров собраться в Париже на срочный саммит. Политики хотят обсудить вызовы, связанные с политикой президента США Дональда Трампа и его администрации.

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То, что собрание состоится, подтвердил 15 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По данным Politico, встреча будет организована оперативно и состоится уже в понедельник, 17-го числа.

"Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", – сказал руководитель польского МИД.

Он ожидает, что европейские политики "очень серьезно" обсудят последние заявления Трампа и его представителей.

"У президента Трампа есть метод работы, который русские называют "разведка боем": вы давите и смотрите, что происходит, а затем меняете позицию... И мы должны ответить", – считает Сикорский.

Журналистам неизвестно, кто именно приглашен на срочный саммит в Париже, будут ли там только представители ЕС или и другие европейские лидеры.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который также участвовал в конференции в Мюнхене, не подтвердил и не опроверг проведение экстренной встречи.

Позже Сикорский сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск отправится в понедельник во Францию по приглашению Макрона. "Нам нужно показать нашу силу и единство", – отметил глава польского МИД.

Как ранее писал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что он не видит Европу за столом переговоров по Украине, однако европейские интересы будут включены в обсуждения.

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