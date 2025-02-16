Премьер Британии приедет на экстренную встречу по Украине, которую собирает Макрон

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет участие во встрече в Париже 17 февраля, которое созывает президент Франции Эммануэль Макрон из-за намерения администрации США "исключить" Европу из переговорного процесса относительно войны в Украине. На встрече среди прочего планируют обсудить членство Украины в НАТО и гарантии безопасности для Киева.

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Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на источники чиновников Великобритании. Даунинг-стрит накануне подтвердила, что в курсе будущей встрече, и официальные лица "ясно дали понять", что Стармер будет присутствовать на ней.

Сообщения со встречи он передаст в Вашингтон на этой неделе, когда встретится с Трампом.

Источники издания сообщили, что, по их мнению, Макрон пригласит в Париж также генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также лидеров Германии, Италии, Великобритании и Польши.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться усилия США по исключению европейских лидеров из мирных переговоров.

Также на повестке дня – позиция, которую должна занять Европа в отношении будущего членства Украины в НАТО, а также то, каким образом Киеву могут быть предоставлены гарантии безопасности – либо через НАТО, либо через какие-либо европейские силы.

Как сказал Стармер в одном из последних комментариев, в ситуации с "нашей национальной безопасностью" настал "момент, который случается раз в поколение", "когда мы взаимодействуем с реальностью сегодняшнего мира и угрозой, с которой мы сталкиваемся со стороны РФ".

"Очевидно, что Европа должна играть более активную роль в НАТО, поскольку мы работаем с США, чтобы обеспечить будущее Украины и противостоять угрозе, с которой мы сталкиваемся со стороны РФ. Великобритания будет работать над тем, чтобы мы сохранили единство США и Европы. Мы не можем позволить, чтобы какие-либо разногласия в альянсе отвлекали от внешних врагов, с которыми мы сталкиваемся", – заявил он.

В Европе опасаются, что Трамп "умоет руки"

Участие Стармера во встрече в Париже подчеркивает, как премьер Великобритании оказывается втянутым в ответ Европы, несмотря на то, что Британия вышла из ЕС, пишет The Guardian.

Один из европейских дипломатов сказал, что "судя по всему, Европу попросят контролировать сделку, в переговорах по которой она не принимала непосредственного участия. Тем временем Дональд Трамп стремится получить 50-процентный контроль над редкими минералами Украины".

Европейские источники также сообщили, что серьезную обеспокоенность вызывает то, что Трамп может договориться об условиях прекращения огня, которое изначально задумывалось как долгосрочное соглашение, но при этом он "быстро умоет руки США и откажется от какой-либо роли в будущей безопасности Украины".

Поспешность, с которой Макрон пытается объединить лидеров Европы для принятия совместных ответных мер, свидетельствует о степени обеспокоенности европейцев попытками США как контролировать процесс, так и исключить европейские правительства из любых подробных переговоров между США и РФ, пишет издание.

Тревоги европейцев усилились в субботу, когда спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что участие европейских лидеров нереалистично.

"Это может быть как мелом по доске, это может немного раздражать, но я говорю вам нечто действительно честное", – сказал Келлог на конференции в Мюнхене.

Он добавил, что соглашение ожидается через недели и месяцы.

Сообщается также, что США направили письмо государствам Европы с вопросом о том, какие войска они готовы предоставить в состав миротворческих сил.

Пока готовится встреча европейцев в Париже, ожидается, что российские и американские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе, чтобы наметить то, что они намерены сделать мирным процессом, говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 февраля в Кремле, комментируя возможные переговоры по завершению войны в Украине, заявили, что Запад якобы "обманул" РФ по итогам Минских договоренностей и теперь Москва намерена "использовать опыт", чтобы "улучшить свои позиции".

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