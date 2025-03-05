Гарантии безопасности от США: аналитик Фарапонов объяснил, кто может стать спасителем Украины. Видео

Наладить политический контакт Украины и Соединенных Штатов после провальной попытки переговоров в последний день февраля, украинцам может помочь президент Франции Эммануэль Макрон. У этого европейского политика есть соответствующий опыт и влияние на американского президента.

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Так считает известный политолог-американист, глава и основатель Institute of American Studies Владислав Фарапонов. Причем эксперт подчеркивает, что Макрон "в этом плане может стать нашим спасителем".

"В принципе, у французского лидера адекватные отношения с американским президентом Трампом. Макрон имеет и личный контакт, и политическое влияние, чтобы "похлопать Трампа по колену", и сказать ему, что нет, на самом деле требования для Украины работают несколько иначе", – отметил Владислав Фарапонов.

Трамп и ранее ждал конкретных предложений от Европы, и "единственного "голоса", кто будет от Европы говорить с ним о мирных переговорах". И ожидал он его именно от стран ЕС, а не от Украины, объяснил эксперт.

По его мнению, конфликт в Белом доме во время встречи американского и украинского президентов был умышленно спровоцирован новым вице-президентом США Ди Венсом – ради собственного политического капитала.

"Вэнс сейчас борется за свое политическое будущее. Если он будет баллотироваться на пост президента 2028 года (а это уже не за горами), ему нужно как-то выделяться из новых политиков из окружения Трампа", – объяснил глава Института Американистики.

Если переговоры Украины и США состоятся – благодаря посредничеству Макрона или без него – все равно гарантии безопасности нам следует ожидать не от США. Такими гарантиями, напомним, считается введение на территорию Украины миротворцев. А Трамп не хочет, чтобы это были американцы.

"Прежде всего (предоставить военных-миротворцев) должны страны Европы. Если это так, Америке нужно лишь представить план администрирования этого – кто, сколько, когда это начинается, при каких условиях, и так далее", – объяснил эксперт.

Владислав Фарапонов добавил, что украинцам не стоит обращать внимание на риторику Трампа относительно того, что Украина якобы должна вернуть деньги за ранее оказанную военную помощь – и таким "возвратом долга" может стать соглашение о полезных ископаемых

"Мы должны осознавать: если Трамп хочет говорить, что надо американцами вернуть эти деньги, пусть говорит. Главное, чтобы этого не было в соглашении, в документах прописано. Потому что мы знаем еще из Будапештского меморандума – одно дело, когда нам что-то говорят, а другое – что написано", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, именно президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер предложили перемирие для Украины на месяц. Это должно происходить "в воздухе, на море и в энергетике".

Это заявление прозвучало после саммита европейских лидеров, организованного премьер-министром Британии Киром Стармером. Основной темой встречи стало обсуждение путей достижения мира в Украине. По итогам лидеры стран договорились о ряде важных шагов.

Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

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