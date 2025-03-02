Перемирие на месяц: Макрон и Стармер предложили конкретные шаги по завершению войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер предложили перемирие для Украины на месяц. Они подчеркнули, что это должно происходить "в воздухе, море и энергетике".

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Такое заявление политики сделали после саммита в Лондоне. Они отметили, что "это как альтернатива варианту договоренностей США и РФ. Ведь они могут привести к демилитаризации Украины".

"Я не верю в возможность договоренностей между США и Россией, поскольку убежден, что Путин стремится прежде всего унизить Украину, в частности, из-за ее демилитаризации", – отмечает Макрон.

В качестве альтернативы Макрон и Стармер предложили перемирие, которое охватит воздушное пространство, море и энергетическую инфраструктуру. Оно должно продлится один месяц.

"Мы знаем, как это контролировать. Сегодняшняя линия фронта эквивалентна расстоянию между Парижем и Будапештом", – добавил Макрон.

В свою очередь, Стармер подчеркнул, что Европа должна выполнять тяжелую работу, но чтобы защитить мир на континенте и добиться успеха, эти усилия должны решительно поддерживаться Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что на саммите в Лондоне лидеры стран договорились о ряде важных шагов по поддержке Украины. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Лондоне 2 марта состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. На встрече лидеры ЕС обсуждали установление справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

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