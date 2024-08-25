FreePavel: Илон Маск поддержал Дурова после ареста во Франции, но не забыл похвалить себя

Основатель соцсети Х Илон Маск отреагировал на арест гендиректора Telegram Павла Дурова во Франции. Он выступил в его поддержку, распространив лозунг #FreePavel.

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Мнение американский миллиардер высказал в своем Х-аккаунте. Правда, это сделал так, чтобы при этом похвалить и себя.

"Точка зрения: сейчас 2030 год в Европе, и вас казнят за то, что вам понравился мем", – иронически прокомментировал Маск пост о задержании Дурова.

Хештег "освободите Павла" он распространил вместе с видео, где основатель Telegram обсуждает с американским журналистом Такером Карлсоном вопросы свободы слова в Интернете.

Примечательно, что в этом интервью Дуров вспомнил Маска, радуясь, что тот в свое время приобрел Twitter (теперь соцсеть X).

Напомним: 24 августа основателя популярного мессенджера Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа по нескольким обвинениям. По данным источников, суд разрешил провести обыски в рамках расследования возможной противозаконной деятельности пользователей Telegram и отсутствия надлежащей системы модерирования в мессенджере.

В компании Telegram признались, что шокированы задержанием Дурова. Однако добавили, что они заранее разработали план действий на такой случай. Согласно этой стратегии, совет разработчиков мессенджера должен принять все необходимые меры для обеспечения непрерывной работы сервиса.

Павел Дуров, родившийся и проживавший в России, имеет украинские корни и в свое время он отрекся от РФ (хотя все еще имеет российское гражданство, также с 2021 года является гражданином Франции). Новость о его задержании уже привела к возмущению как в российском, так и украинском сегменте сети. Подробнее о нем читайте в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти, "военкоры" и СМИ в один голос заговорили о "несправедливости" задержания Дурова. Они испугались того, что французские следователи получат доступ к Telegram, который глубоко вовлечен в управление войсками РФ, в том числе вторгшихся в Украину.

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