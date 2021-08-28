Франция прекратила эвакуацию из Кабула: Макрон выступил с заявлением

Франция вечером 27 августа прекратила операцию "Апаган" по эвакуации граждан из столицы Афганистана в Париж. Она началась 15 августа, за это время из Кабула самолетами вывезли почти 3000 человек.

Об этом заявила министр обороны Флоренс Парли, передает Le Figaro. Со своей стороны президент Эммануэль Макрон указал на продолжающуюся угрозу от террористов "Исламского государства", которые взяли ответственность за теракты в Кабуле.

По словам сотрудников французской армии, сто их сограждан и более 2600 афганцев, которым угрожали за работу на Францию или за их приверженность правам человека, были эвакуированы.

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В общей сложности французская армия осуществила 26 рейсов между Кабулом и 104-й авиабазой в Абу-Даби, еще 16 – между Абу-Даби и Парижем. Однако операцию "Апаган" пришлось прервать.

"Из-за того, что в аэропорту Кабула больше не соблюдаются условия безопасности после быстрого разведения американских сил, которые покинут Афганистан 31 августа", – пояснила Парли.

Отмечается, что посол Франции в Афганистане Дэвид Мартинон продолжит работу из Парижа. Французское правительство выступило за проведение гуманитарных операций и ведение переговоров с талибами. Чтобы те позволили покинуть страну тысячам афганцев, которых не удалось эвакуировать другими способами.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что угроза от террористической организации "Исламское государство" по-прежнему сохраняется. По его словам, сегодня Франция готова продолжать поддержку Ирака в борьбе с ней. Об этом сказал 28 августа на совместной с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми пресс-конференции, передает "Корреспондент".

"ИГИЛ потеряли территории в 2017 году, благодаря храбрости иракских вооруженных сил и поддержке международной коалиции. Но нельзя ослаблять бдительность, поскольку они все еще остаются угрозой, и я знаю, что для вашего правительства борьба с террористами остается приоритетом", – отметил он.

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