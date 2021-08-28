Месть за взрывы в Кабуле: США нанесли первый удар по ИГИЛ, уничтожен "планировщик" террористов

Армия США впервые ответила на теракт в аэропорту Кабула в Афганистане. Американский беспилотник убил "планировщика" террористической группировки "Исламское государство в Хорасане" (ИГИЛ), которая взяла на себя ответственность за нападение.

Бомбардировка произошла в афганской провинции Нангархар. Об этом заявил капитан Билл Урбан из Центрального командования США, передает пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что цель была убита, а жертв среди гражданского населения нет. По словам военного, дрон, с помощью которого уничтожили террориста, вылетел из-за пределов Афганистана, передает La Repubblica.

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Ранее президент США Джо Байден пообещал отомстить за нападение в Кабуле 26 августа. "Мы не простим, мы не забудем, мы выследим вас и заставим вас заплатить", – сказал президент после происшествия. Тогда во время теракта скончались 170 человек, из них 13 – американские военнослужащие.

"Эти мертвые солдаты – герои, которые отдали свои жизни, чтобы спасти жизни других. Они – лучшая часть Америки, они боролись за наши ценности. У нас есть священный долг перед ними. Мы выследим тех, кто их убил, и они заплатят... Террористы нас не остановят. Мы продолжим эвакуацию. Я приказал разработать планы ударов по объектам террористов. Мы ответим тогда и так, как посчитаем нужным. Хочу подчеркнуть, террористы ИГИЛ не победят", – заявил Байден.

Байден сказал, что в полной мере несет ответственность за все, что недавно произошло в столице Афганистана Кабуле. Он подчеркнул, что эвакуация продолжится, несмотря на теракт.

В свою очередь, Байден уже имеет много критики от соотечественников. Кроме того, его рейтинг резко падает. Согласно данным Reuters, работу Байдена одобряют только 46 процентов американцев. "Если президента Трампа можно было подвергнуть импичменту из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента Байдену из-за грубой халатности в Афганистане", – сказал конгрессмен Ронни Джексон.

Известно, что первый взрыв устроил террорист-смертник, который стоял в толпе у входа в аэропорт. По данным Пентагона, следующий теракт произошел в отеле неподалеку. За взрывом в аэропорту последовало нападение со стороны боевиков.

Президента США утром 27 августа предупредили, что возможен еще один теракт в Кабуле. Соответствующие службы безопасности принимают меры по защите американских войск в международном аэропорту столицы Афганистана.

Ответственность за теракты взяли на себя террористы из группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Афганистане. Боевики называют себя "ИГ-Хорасан" или ИГ-Х. Хорасан – это исторический регион в Центральной Азии, в который также входит Афганистан. Между ИГ и "Талибаном", который захватил власть в стране, есть идеологические разногласия, они давно воюют между собой.

ИГ следует салафитскому направлению ислама, "Талибан" – консервативному учению Деобанди. Первые хотят создать халифат от Южной до Центральной Азии. Талибы стремятся превратить Афганистан в исламский эмират.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, выживший во время взрывов в столице Афганистана Кабуле рассказал о теракте. Мужчина сравнил происшествие с концом света.