Франция отказалась от встречи с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН: названа причина

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сорвалась встреча представителей США, Великобритании, Германии и Франции. Причиной стало недовольство последней формированием нового индо-тихоокеанского стратегического альянса AUKUS.

Об этом сообщает DPA со ссылкой на министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. По его словам, сначала нужно уладить некоторые вещи, "прежде чем мы сможем сесть вместе в этом формате".

Новый индо-тихоокеанский альянс между США, Великобританией и Австралией, подписанный на прошлой неделе, вызвал глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.

Альянс, похоже, призван противостоять военной угрозе со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, но он сорвал многомиллиардную сделку между Австралией и Францией на строительство неатомных субмарин.

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Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. А это предусматривает отказ от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ отозвал своих послов в Австралии и США.

Между тем, Нидерланды и другие страны-члены ЕС поддержали предложение Франции отложить торговую встречу со США, назначенную на 29 сентября. Они хотят оценить новый оборонный пакт, который Вашингтон заключил с Австралией и Великобританией.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники должны сосредоточиться на "общей картине" и не позволить разногласиям ослабить трансатлантическую связь между Европой и Северной Америкой.

"Я уверен, что союзники по НАТО – Великобритания, Франция, Соединенные Штаты – найдут выход и не заставят это разногласие создать долгосрочные проблемы для альянса", – цитируют генсека "Вести".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французская сторона отменила встречу министров вооруженных сил Франции и Британии, которая должна была состояться на этой неделе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти не собираются отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по строительству атомных подводных лодок, несмотря на недовольство Франции.