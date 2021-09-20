Саммит министров обороны Франции и Великобритании отменен на фоне скандала со срывом контракта на $66 млрд – СМИ

Франция отменила встречу между министром вооруженных сил Флоранс Парли и ее британским коллегой Беном Уоллесом. Она была запланирована на этой неделе.

Саммит министров обороны был отменен после того, как Австралия отказалась от заказа подводных лодок из Парижа. Страна приняла решение в пользу сделки с Вашингтоном (США) и Лондоном (Великобритания). Об этом сообщили два источника издания Reuters и The Guardian.

Министры обороны должны были провести двустороннюю встречу в Лондоне и выступить на двухдневном франко-британском саммите. В нем также должны были принять участие главы оборонных ведомств обеих стран.

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По словам источников, что Парли лично приняла решение отказаться от двусторонней встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Журналистам не удалось связаться с министерством обороны Франции. В британском Министерстве обороны отказались от комментариев по поводу инцидента.

Отмена контракта на 66 миллиардов долларов на подводные лодки, заключенного в 2016 году, спровоцировала дипломатический кризис. Так, Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.

Во Францим утверждают, что с ними не консультировались союзники, в то время как Австралия заявляет, что в течение нескольких месяцев ясно давала понять Парижу о своих опасениях по поводу контракта.

Представитель французского правительства заявил в воскресенье, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден поговорят по телефону в ближайшие дни, чтобы обсудить кризис.

Отметим, что США, Великобритания и Австралия 15 сентября подписали пакт о безопасности и обмену оборонными технологиями. Документ называется AUKUS. Договоренности среди прочего предусматривают, что обмениваться страны будут и технологиями по атомным подводным лодкам.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Австралия отказалась от контракта с Францией на строительство подводных лодок, сделав выбор в пользу США и Великобритании. Французская сторона считает, что этот скандал может повлиять на новую стратегическую концепцию НАТО.

Напомним: "контракт века" между Францией и Австралией на поставку 12 дизельных подводных лодок был заключен еще в 2016 году. Однако планам помешало то, что 15 сентября этого года американский лидер Джо Байден объявил о новом оборонительном союзе Австралии, США и Великобритании. Благодаря этому Вашингтон передаст Канберре технологии по строительству атомных подводных лодок и ряд других.