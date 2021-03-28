Фотограф в Исландии расплавил свой дрон, чтобы снять извержение вулкана максимально близко. Видео

Фотограф из Исландии Гардар Олаф снял момент извержения вулкана Фаградальсфьядль с максимально близкого расстояния.

Для того ему пришлось пожертвовать своим дроном. Получившееся кадры он опубликовал на своей странице в Instargam (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На первом видео он подлетел максимально близко к жерлу и сказал, что расплавил дрон.

Затем Олаф выложил еще одну запись. Она также снята также близко, однако на этот раз фотограф решил поберечь аппарат.

Напомним, что извержение Фаградальсфьядль произошло несколько дней назад. В регионе тогда было объявлен красный код опасности для авиации и отменили полеты.

Извержение было небольшим и не представляло опасности непосредственно для людей или критически важной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка, что является наибольшим действующим вулканом в Евразии.