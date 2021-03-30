Фотограф 10 днів знімав виверження вулкана в Ісландії: дивовижні кадри

Фотографу з Ісландії Гардару Олафу вдалося зняти з дуже близької відстані неймовірні кадри виверження вулкана Фаґрадальсф'ядль (ісл. Fagradalsfjall букв. – "гора гарної долини").

Воно розпочалося 19 березня, а до цього гора на півострові Рейк'янес "спала" 800 років. Дивовижними знімками цього явища заповнена вся стрічка Олафа у Facebook (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

"Це особливе відчуття, коли виверження вулкана відбувається за 15 хвилин від мого дому. Рейк'янес завжди був недооціненою частиною Ісландії, але тепер він, напевне, став найвідомішою. Кумедно, як за одну ніч усе може змінитися", – написав автор фото в одному з коментарів до них.

Цікаво, що Гардар Олаф не просто спіймав видовищне явище на фотоапарат, а навіть розплавив свій дрон, щоб зняти виверження Фаґрадальсф'ядля максимально близько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на місці виверження вулкана Фаградальсф'ядль на півострові Рейк'янес в Ісландії утворилася тріщина завдовжки майже 500-750 м, звідки виривалися фонтани лави заввишки до 100 метрів. Усі рейси з міжнародного аеропорту Кеблавік було скасовано, а людям навіть заборонили залишати домівки.