Формула "земля в обмен на мир" не работает: что показала ситуация в Израиле и почему "Железный купол" не может дать 100% защиты от ракет

Ситуация в Израиле показала, что концепция "земля в обмен на мир" не работает совсем. В 2005 году Иерусалим вывел свои войска из сектора Газы, надеясь получить мир, однако жестокое нападение ХАМАС показало, что эти надежды были напрасными.

Об этом сказал глава израильской политической партии "А-ХАЗОН" Цион Алон в эфире всеукраинского телемарафона. Он напомнил, что концепция "земля в обмен на мир" была закреплена в договоренностях в Осло, по которым Израиль передавал Газу населению, а взамен должен был получить мир (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Так вот эта концепция совершенно не сработала. Она доказала свою несостоятельность, а вчерашний день – кровавое тому подтверждение", – сказал Алон.

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В то же время он выразил уверенность, что Израиль одержит победу в войне.

"Сейчас у нас, по сути, идет война. Мы победим в этой войне, потому что это наша страна, наша земля", – заявил Алон.

В свою очередь бывший начальник Генштаба ВСУ (2006-2010) генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что с рекламированием израильской системы ПВО "Железный купол" перестарались, ведь 100% системы защиты неба в мире не существует.

"Она не сработала не в этот раз, а это ее возможности. Была завышена рекламная характеристика этой системы, потому что стопроцентной системы вообще нет в мире. ...Анонсировали 5 тысяч, объективно оценивают на 2 тысячи – такое количество ракет система обработать почти одновременно не может", – сказал он.

Романенко добавил, что после такого удара заканчиваются ракеты ПВО, и этим воспользовались нападающие, атаковавшие Израиль с моря, воздуха и суши.

"С точки зрения разведки, к сожалению, разведка Израиля, американская и любая не сработали, то есть своевременно не обнаружила потенциальную возможность развертывания такого рода масштабных действий со стороны палестинцев. Это была одна из ошибок с военной точки зрения, которая сейчас уже очевидна", – сказал военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 7 октября, ХАМАС совершил массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль. Израильская армия ЦАХАЛ вернула контроль над частью пограничных городов. По состоянию на 10 утра 8 октября в Израиле погибли 350 человек, ранены 1800, еще 750 человек пропали без вести. Палестинцы заявляют о 265 погибших в секторе Газы.

– 8 октября Израиль заявил о вступлении в долгую войну. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заверил, что ее первый этап завершается уничтожением большей части боевиков и спасением заложников, и посоветовал жителям сектора Газы "бежать немедленно".

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