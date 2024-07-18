Фон дер Ляен: я не забуду, как Путин шантажировал нас, отрезая от российского горючего

Европейский Союз не забудет энергетический шантаж, который режим диктатора Владимира Путина пытался устроить, перекрывая доступ к российскому ископаемому топливу и вызывая всплеск цен на энергию. Поэтому теперь в ЕС планируется окончательно избавиться от грязного топлива из России.

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Об этом сегодня в Страсбурге заявила действующий глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время программной речи в Европейском парламенте в рамках слушаний о назначении нового президента Еврокомиссии, сообщают СМИ. Она подчеркнула, что эра зависимости от российского ископаемого топлива подошла к концу.

"Я не забуду, как Путин шантажировал нас, отрезая от российского ископаемого горючего. Но мы устояли, вместе. Мы массированно инвестировали во внутреннюю дешевую возобновляемую энергетику. Это позволило нам освободиться от грязного российского ископаемого горючего. Вместе мы обеспечим, чтобы эра зависимости от российского ископаемого горючего завершилась. Раз и навсегда", – заявила Урсула фон дер Ляен.

Она отметила, что в течение первых 100 дней на должности президента Еврокомиссии, если Европейский Парламент доверит ей этот пост, она представит новый Пакт чистой промышленности. Этот пакт будет направлен на устранение "энергетической бедности" среди европейцев, повышение энергетической независимости ЕС, достижение целей Зеленого курса и повышение конкурентоспособности Европы на мировых рынках.

Напомним, что Европейский парламент переизбрал Урсулу фон дер Ляен на пост президента Европейской Комиссии. Ее кандидатуру поддержал 401 из 720 депутатов. В своей речи политик призвала к созданию "настоящего оборонного союза" на фоне войны России против Украины.

Ранее фон дер Ляен прокомментировала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Она заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

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