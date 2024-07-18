Урсулу фон дер Ляен переизбрали на пост президентки Еврокомиссии: она раскритиковала 'мирное турне' Орбана

Европейский парламент переизбрал Урсулу фон дер Ляен на пост президента Европейской Комиссии. Ее кандидатуру поддержал 401 из 720 депутатов.

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Об этом сообщили на сайте ЕП. 284 депутата выступили против. После голосования фон дер Ляен совместно с президентом Европарламента Робертой Мецолой дали пресс-конференцию.

Мецола в соцсети Х поздравила фон дер Ляйен с переизбранием, высказав убеждение, что Европа останется сильной.

Сама новоизбранная президент поблагодарила за доверие всех депутатов, отдавших за нее голоса.

В своей речи политик призвала к созданию "настоящего оборонного союза" на фоне войны России против Украины. Также она раскритиковала так называемую мирную миссию премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

"Эта так называемая мирная миссия была ничем иным, как миссией умиротворения", – заявила она в Европарламенте.

Фон дер Ляен убеждена, что Россия делает ставку на то, что "Европа и Запад станут мягкими, и некоторые в Европе подыграют ей".

Также политик вспомнила о российском ударе по "Охматдету" в Киеве через два дня после визита Орбана в РФ.

"Этот удар не был ошибкой. Это было послание, страшное послание Кремля всем нам", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее группа депутатов Европарламента обратилась к президентке ЕК Урсуле фон дер Ляен, президенту ЕР Шарлю Мишелю и главе ЕН Роберте Мецоле с требованием приостановить для Венгрии право голоса в Европейском Союзе. Основанием для этого требования стали поездки венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин в рамках его самовольного "миротворческого турне".

– Ранее фон дер Ляен уже комментировала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Она заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

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