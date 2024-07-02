Избиратели Фицо хотят, чтобы Россия победила Украину – результаты опроса

Мнения жителей Словакии, которые недавно избрали своим президентом соратника антиукраинского премьера Роберта Фицо, разделились по поводу войны в Украине. 14% словаков хотели бы, чтобы Россия вышла из нее победительницей, причем больше всего эту идею поддерживают именно сторонники партии главы правительства.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Ipsos для независимой организации Central European Digital Media Observatory (CEDMO). Их опубликовало издание Denník N.

При этом 33% опрошенных словаков желают победы Украине, а почти 40% хотят, чтобы война в Украине завершилась "временным миром без победы одной из сторон". Еще 14% респондентов не определились с ответом или сказали, что им все равно.

Победы России больше всего желают избиратели сильнейшей правительственной партии премьер-министра Фицо Smer-SD, а это почти 35% опрошенных. Только 5% избирателей партии Smer желают победы Украине. При этом 34% избирателей внепарламентского движения "Республика", созданного в 2021 году путем откола от Народной партии "Наша Словакия" Марьяна Котлебы, тоже хотят победы России.

В то же время только 5% опрошенных избирателей второй по силе правительственной партии "Голос" желают победы страны-агрессора. Более 25% сторонников этой партии желают победы Украине.

Хотят победы России около 19% избирателей Словацкой национальной партии (SNS). Среди сторонников этой политсилы преобладает ответ "временный мир без победы одной из сторон".

Совершенно иными были ответы избирателей оппозиционных партий. Только менее 1% избирателей партии "Прогрессивная Словакия" (PS) Михала Шимечко и только 5 из 100 избирателей партии "Свобода и солидарность" (SaS) хотят победы России. 77% избирателей S и 55% избирателей SaS хотят победы Украины. Минимальное количество сторонников победы России также среди избирателей движения "Словакия" экс-премьер-министра Игоря Матовича.

Также стоит отметить, что доля желающих победы России в Словакии растет с возрастом респондентов. "В возрасте от 16 до 24 лет она составляла незначительные 4%, в случае старшего поколения 65+ – до 20%", – говорится в сообщении. Победы Украине желают 43% самых молодых респондентов и только 27% респондентов старшей возрастной группы.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Словакии обратилось в полицию из-за решения предшественников дать Украине самолеты и ПВО. В Фицо заявили, что отправка Киеву словацких средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизни ее граждан.

Однако позже стало известно, что Словакия поможет Украине с боеприпасами. Во-первых, эта страна примет участие в инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины. Во-вторых, Словакия готова модернизировать приобретенные в рамках чешской инициативы снаряды под нужный украинцам калибр.

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