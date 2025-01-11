'Фицо – коллаборант и российский агент!' В Братиславе 15 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг. Фото

В Братиславе, столице Словакии, 10 января местные жители снова вошли на протест против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо, который в конце декабря ездил в Москву к диктатору Путину. На улицы города вышли около 15 тысяч человек.

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Антиправительственный митинг в Братиславе организовали активисты движения "Мир Украине" под лозунгом "Словакия – это Европа, хватит России!". Об этом пишет издание aktuality.sk.

Участники акции держали плакаты с надписями "Фицо – коллаборант и российский агент" и скандировали лозунги со словами недовольства в адрес главы словацкого правительства, в частности, его "дружбы" с российским диктатором. К протестам присоединилась и оппозиционная партия "Демократы".

Подобные акции провели и в нескольких других городах Словакии, в частности в Кошице, Банско-Быстрице, Жилин и Попрада и т.д. В Праге к посольству Словакии также вышли люди в знак поддержки словацкого народа.

В словацкой столице, где собралось, по предварительным данным, около 15 тысяч человек, протестующие скандировали: "Словакия – это Европа", Хватит с нас Фицо", а также "Мы не будем молчать" и "В единстве наша сила".

Напомним, что после того, как Фицо 22 декабря отправился в Кремль, в Братиславе уже проводили митинги. Акцию под названием "Хватит России" организовало общественное объединение "Мир Украине", ее провели перед правительственным зданием. В протесте приняли участие бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Геггер, лидеры оппозиции, а также художники и украинские беженцы.

3 января в Братиславе провели еще один митинг против Роберта Фицо и его поездок в Москву к российскому диктатору Путину. На акцию пришли около четырех тысяч человек. Люди держали плакаты с лозунгами "Словакия, берегись, оккупация началась" и "Фицо, поезжай в Москву, оставь Словакию в покое".

Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии оппозиционные политики раскритиковали Фицо за поездку в Путин. Главе правительства указали, что переговоры по транзиту газа нужно было вести с Украиной, а не с Россией. Визит в Кремль назвали предательством национальных интересов.

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