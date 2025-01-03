Фицо таинственно исчез после поездки к Путину: где нашли премьера Словакии

В Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо. Его "нашли" за фото, в котором обнаружили "подсказки" местонахождение политика.

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Об этом пишет словацкая онлайн-газета Dennik N. Один из читателей издания установил точное местонахождение Фицо, применив дедуктивный метод Шерлока Холмса.

В последний раз сведения о словацком премьере были, когда он совершил поездку в Москву 22 декабря. С тех пор в офисе правительства Фицо не отвечали на вопросы о его местонахождении, а также не предоставляли никакой дополнительной информации о его поездке в российскую столицу.

После 22 декабря премьер только записывал видео, которые выкладывал в соцсетях. Из обнародованных кадров было непонятно, в какой стране он находится.

Фоном большинства видео были затянутые шторы, без видимых окон или изображений, позволяющих установить местонахождение Фицо.

Среди депутатов коалиции распространялись слухи, что премьер мог уехать на время праздников в Дубае.

Однако "выдало" Фицо его последнее видео, которое он опубликовал в четверг, 2 января. В нем словацкий премьер-министр критиковал президента Украины и назвал остановку транзита российского газа по украинской ГТС "саботажем Зеленского".

Фицо снимал этот ролик в номере роскошной гостиницы Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое. Любознательный читатель Dennik N установил это по "золотым" шторам и старинному телефону на журнальном столике, что попало в кадр.

Capella Hanoi расположен в самом центре Ханой, это пятизвездочный отель с рестораном, награжденным звездой Мишлен.

Апартаменты, в которых, как полагают, остановился Фицо, имеют площадь 194 кв. м, они расположены на последнем этаже гостиницы. Ночь в этом номере стоит около 5 500 евро. Однако неизвестно, сколько ночей Фицо провел в апартаментах, отмечает издание.

Редакция пыталась связаться с премьер-министром и позвонила по телефону непосредственно в гостиницу. Администратор соединил журналистов с роскошным номером, но никто не ответил на звонок. Потом журналистам сообщили, что гость, очевидно, не в номере, и посоветовали позвонить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагает прекратить поставки электроэнергии и "значительно сократить" помощь украинским беженцам. Такой "ответ" Украине Фицо готовит на прекращение транзита российского газа в ЕС.

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